Fuerte Accidente de 3 Autobuses y Tractocamión en la México-Querétaro: Reabren Hacia CDMX

Al menos tres autobuses de pasajeros y un tráiler se vieron involucrados en un fuerte accidente registrado hoy, 12 de noviembre de 2026, en la Autopista México-Querétaro, vialidad que estuvo cerrada en su totalidad por varias horas con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 49 de la Autopista México-Querétaro en la zona del municipio de Coyotepec, Estado de México.

¿Qué pasó en Autopista México-Querétaro?

Los tres autobuses de turismo, que partieron de Atitalaquia, Hidalgo, con destino al Bosque de Chapultepec, fueron impactados por un tráiler, unidad que habría perdido el control por las condiciones de la carretera.

Por el percance de hoy en la México-Querétaro, al menos 27 personas resultaron lesionadas, entre ellas varios niños del kínder School House Safari, quienes fueron trasladados a diversos hospitales para su atención médica.

En entrevista para N+, Vicente Segundo, uno de los testigos del accidente, narró cómo ocurrió el percance en la Autopista México-Querétaro:

“El tráiler, al parecer, fue el que se descuadró. Se descuadra y no sé si frena demás, no sé, y ya alcanza a pegar al autobús, y el autobús, desde donde está el poste, ya prácticamente se arrastró por fuera hasta allá. Estaba lloviznando, el pavimento estaba muy resbaloso".

El testigo mencionó que ayudó a sacar a los niños del kínder School House Safari de los autobuses siniestrados, quienes llevaban el uniforme escolar.

“Sí, sí hubo varios descalabrados y las señoras también”, apuntó Vicente Segundo.

Las cámaras de N+ FORO captaron cómo quedaron las unidades en la Autopista México-Querétaro tras el impacto entre el tráiler y los autobuses.

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Cuerpos de rescate del Estado de México acudieron al lugar del siniestro para atender la emergencia. Algunos de ellos se trasladaron, incluso, en sentido contrario de la carretera por el cierre de la vialidad.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que “el personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas y labores de limpieza”.

“Toma tus precauciones”, alertó Capufe a los conductores que transiten hoy por la Autopista México-Querétaro.

Luego de cuatro horas de labores de rescate, la Autopista México-Querétaro reabrió en su totalidad y la circulación volvió a la normalidad.

Alternativa vial por el cierre de la Autopista México-Querétaro

Autoridades habían pedido a los conductores evitar la zona del accidente en el kilómetro 49+100 de la Autopista México-Querétaro. La Guardia Nacional recomendó circular por la carretera libre San Miguel Jagüeyes y el Circuito Exterior Mexiquense.

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