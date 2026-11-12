Accidentes

Fuerte Accidente de 3 Autobuses y Tractocamión en la México-Querétaro: Reabren Hacia CDMX

Varias personas, entre ellas niños del kínder School House Safari, resultaron lesionadas por el percance en la zona de Coyotepec

Accidente en la Autopista México-Querétaro hoy, 12 de noviembre de 2026Accidente en la Autopista México-Querétaro hoy, 12 de noviembre de 2026. Foto. N+

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Accidente en la México-Querétaro: 3 autobuses y un tráiler chocan, dejando 27 heridos, incluidos niños. Conoce las alternativas viales y mantente informado.

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