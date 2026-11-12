Accidente en la México-Puebla Hoy: Volcadura de Tráiler Causa Bloqueo de 6 Carriles

La volcadura de un tráiler que transportaba leche en polvo provocó el cierre de seis carriles de la autopista México-Puebla. El accidente ocurrió luego de que el conductor perdió el control de la unidad al tomar una curva a la altura del municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los primeros reportes de N+ Foro, el accidente ocurrió en el kilómetro 47+500, donde el vehículo de carga, procedente de Veracruz, terminó volcado sobre la barrera de contención y atravesado en los carriles de circulación.

El percance dejó un saldo preliminar de dos personas lesionadas, quienes recibieron atención por parte de los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

Considera que en diferentes vías del país hay complicaciones; en N+ te compartimos los detalles: Reporte de Afectaciones Viales en Carreteras de México: Tramos que Están Cerrados Hoy.

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¿Qué pasó en la autopista México-Puebla hoy 12 de noviembre?

La unidad de caja larga quedó atravesada sobre los tres carriles de cada sentido, lo que afectó tanto la circulación hacia la Ciudad de México como en dirección a Puebla.

Personal de Protección Civil municipal y bomberos se trasladó al sitio para atender a los lesionados y realizar labores de limpieza y retiro de la carga, con el objetivo de liberar la vialidad.

Mientras se desarrollaban los trabajos, únicamente permanecía habilitado un carril para permitir el paso de los automovilistas.

Las afectaciones viales se extendieron principalmente hacia Puebla, donde hay una fila de vehículos kilométrica.

Las autoridades viales recomendaron disminuir la velocidad al aproximarse a la zona del accidente y considerar posibles retrasos en sus tiempos de traslado.

A las 11:03 horas, reabrieron la circulación en la México-Puebla, sin embargo, en la zona aún hay afectaciones viales.

FBPT