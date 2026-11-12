Accidentes

Accidente en la México-Puebla Hoy: Volcadura de Tráiler Causa Bloqueo de 6 Carriles

El incidente ocurrió a la altura de Ixtapaluca, Estado de México

Volcadura en la México-PueblaEste jueves ocurrió un accidente en la México-Puebla, a la altura de Ixtapaluca. Foto: N+

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