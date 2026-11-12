Seguridad

'Nos Gustaría Algún Día Regresar': Inseguridad en Mazatlán Obliga al Doble Desplazamiento

De acuerdo con datos del INEGI, la percepción de inseguridad en el puerto se disparó desde 2025 hasta colocarse entre las tres ciudades más inseguras del país

Fraccionamiento CVIVE, espacio creado por el gobierno estatal con 85 viviendas para desplazados.Foto: N+

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