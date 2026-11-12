'Nos Gustaría Algún Día Regresar': Inseguridad en Mazatlán Obliga al Doble Desplazamiento

En los años previos, la percepción de inseguridad en Mazatlán, Sinaloa, se había mantenido por debajo de la media nacional, pero desde 2025 se disparó hasta colocarse entre las tres ciudades más inseguras, según sus habitantes, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dicha percepción, ha generado que quienes se refugiaron en el puerto huyendo del conflicto en la sierra, ahora deben huir nuevamente de la violencia.

Manuela Ochoa vive junto a 6 de sus familiares en el fraccionamiento CVIVE en Mazatlán, Sinaloa. En 2017, huyó del poblado Mesa del Carrizal, en Concordia, tras amenazas del crimen organizado.

“La decisión de llegar a Mazatlán fue porque aquí teníamos familiares. Fue el único lugar que podíamos radicar (fuera) de la violencia. Mi motivo por lo que nos vinimos fue por la violencia. Pero más bien porque a mí me levantaron un hijo. Gracias a Dios salieron bien. Lo soltaron”, comentó Manuela.

En 2019, Manuela comenzó a habitar en CVIVE, espacio creado por el gobierno estatal con 85 viviendas para desplazados. Dice que en los últimos 2 años, la violencia criminal está más cerca de su hogar, tras la ruptura de dos facciones del Cártel de Sinaloa, como explica José Carlos González, quien asesora en derechos humanos a los desplazados en Mazatlán.

“Acá en las colonias más alejadas no se escucha y no sale en la prensa, pero se está viviendo y fuerte, porque sí son muertes de cinco o seis a veces”, dice González.

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A inicios de octubre pasado, en La Alborada, un terreno invadido que está junto a CVIVE, acribillaron a 4 jóvenes.

La organización MHR Derechos Humanos documentó 34 mil desplazados en el sur de Sinaloa, principalmente de los municipios Concordia, Rosario y Escuinapa. Y están comenzando a registrar casos de doble desplazamiento por la violencia en Mazatlán.

“Es tremendo. No había una historia así aquí en Mazatlán para que se tuvieran que ir hasta de Mazatlán. Tenemos desplazados en Sonora, Tijuana, Estados Unidos, que se tuvieron que ir de aquí para allá”, explicó José Carlos González.

Lorena Rodríguez es uno de estos casos, vivió en CVIVE hasta febrero pasado. Ella fue desplazada en 2017 de la comunidad El Coco en Concordia, y es doblemente desplazada, pues en febrero pasado decidió huir a Estados Unidos debido al incremento de violencia en Mazatlán.

“Se comenzaron a ver muchas cosas, balazos alrededor de la colonia. En la madrugada se oían los balazos por los cerros”, señaló Lorena.

Hoy, Lorena vive con 7 de sus familiares en ese país: “Estamos más seguros acá porque desgraciadamente ya no se puede vivir por allá. Pero sí nos gustaría algún día regresar”.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Adrián Tinoco.

LECQ