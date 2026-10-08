Accidentes

Muere Joven Músico tras Explosión de Polvorín en Taller Clandestino de Tlaxcala

Juan David de 22 años perdió la vida luego de un estallido de pirotecnia en San Pablo Zitlaltepec, tres personas presentaron crisis nerviosa

Explosión de polvorín en taller clandestino deja un muerto en Tlaxcala.Explosión deja un muerto en Tlaxcala. Foto: Facebook Sonido Pachanguero San Pablo Zitlaltepec

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Juan David, músico de Banda Dos Reinas, fallece tras accidente en polvorín ilegal. Protección Civil confirma falta de permisos.

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