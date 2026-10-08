Muere Joven Músico tras Explosión de Polvorín en Taller Clandestino de Tlaxcala

Un joven de 22 años murió tras resultar gravemente herido durante la explosión de un polvorín clandestino en San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala.

La víctima, identificada como Juan David, falleció en el hospital IMSS-Bienestar de Huamantla, a donde fue trasladado con quemaduras graves y la amputación de una extremidad.

Se sabe que el joven era músico e integrante de la Banda Dos Reinas, originaria de San Pablo Zitlaltepec, además, trabajaba en el taller de pirotecnia donde ocurrió el accidente.

La explosión ocurrió el miércoles 7 de octubre en un inmueble cercano a la carretera Ixtenco-Zitlaltepec, donde una densa columna de humo alertó a los habitantes.

Bomberos, paramédicos y elementos del Ejército Mexicano acudieron a la emergencia luego del reporte de un fuerte estallido y una densa columna de humo.

Al arribar, el cuerpo de emergencias atendió a otras tres personas quienes presentaban crisis nerviosas.

Cabe destacar que durante el operativo, un grupo de pobladores ingresó al predio y retiró un automóvil dañado por la explosión.

Protección Civil Estatal confirmó que el polvorín operaba sin los permisos correspondientes, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala investiga las causas del siniestro.

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Con información de N+

MCS