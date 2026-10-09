Seguridad

Puebla Suma 44 Presuntos Feminicidios en Menos de Un Año; Estas Son las Víctimas

El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría documentó el número de mujeres que han perdido la vida a causa de hechos de violencia en la entidad

Revelan cifra de feminicidios en Puebla en este 2026Revelan cifra de feminicidios ocurridos en la entidad poblana. Foto: SSP Puebla | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

44 feminicidios en menos de un año según el Instituto de Derechos Humanos en Puebla. La Fiscalía por su parte únicamente registra nueve.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+