Puebla Suma 44 Presuntos Feminicidios en Menos de Un Año; Estas Son las Víctimas

Mientras que la Fiscalía General del Estado de Puebla registra nueve feminicidios de enero a septiembre de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que de enero a agosto de 2026 suma 440 feminicidios en el país, de los cuales solo siete ocurrieron en el estado, cifra que concuerda con la de la FGE.
La institución de procuración de justicia informó que, dos muertes de poblanas ocurrieron en enero y septiembre, respectivamente y en marzo, mayo, junio, julio y agosto uno en cada mes.
La cifra contrasta con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, quien documenta al menos 44 feminicidios; mientras que, el reporte hemerográfico documenta 47 mujeres a quienes les arrebataron la vida con violencia en la entidad poblana. Estos son los casos:
Sin identificar
Nadia Sampayo
Sin identificar
Sin identificar
Natividad
Juana Francisca
Evelyn
María Fernanda
Diana Estrella
Yoana Lizeth
Elsa Martínez
Argelia Vargas
Félix Bentura
Johana María
Yeraldin
Sin identificar
María Fernanda
Heriberta
Yolanda
Alicia Alvarado
Susana
Esmeralda
Agrícola
Mónica
Carolina
Miriam
Gloria
Luz María
Karla Valeria
Sin identificar
Carla Damaris
Amelia
Yolanda
Margarita
Claudia Ibeth
Paulette
Isabel
María
Jasmín
Alma
Abigail Joseline
Sin identificar
Isabel
María Fernanda
El más reciente es el de María Fernanda 'N' una joven de 24 años, quien fue estudiante de la UDLAP y trabajadora del Ayuntamiento de Huejotzingo; Su novio Bryan Alexandro 'N' fue detenido luego de su muerte.
Familiares de ella y de las demás víctimas, buscan justicia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que los responsables paguen conforme lo dicta la ley.
Con información de N+
MCS