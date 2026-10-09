Puebla Suma 44 Presuntos Feminicidios en Menos de Un Año; Estas Son las Víctimas

Mientras que la Fiscalía General del Estado de Puebla registra nueve feminicidios de enero a septiembre de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que de enero a agosto de 2026 suma 440 feminicidios en el país, de los cuales solo siete ocurrieron en el estado, cifra que concuerda con la de la FGE.

La institución de procuración de justicia informó que, dos muertes de poblanas ocurrieron en enero y septiembre, respectivamente y en marzo, mayo, junio, julio y agosto uno en cada mes.

La cifra contrasta con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, quien documenta al menos 44 feminicidios; mientras que, el reporte hemerográfico documenta 47 mujeres a quienes les arrebataron la vida con violencia en la entidad poblana. Estos son los casos:

Sin identificar Nadia Sampayo Sin identificar Sin identificar Natividad Juana Francisca Evelyn María Fernanda Diana Estrella Yoana Lizeth Elsa Martínez Argelia Vargas Félix Bentura Johana María Yeraldin Sin identificar María Fernanda Heriberta Yolanda Alicia Alvarado Susana Esmeralda Agrícola Mónica Carolina Miriam Gloria Luz María Karla Valeria Sin identificar Carla Damaris Amelia Yolanda Margarita Claudia Ibeth Paulette Isabel María Jasmín Alma Abigail Joseline Sin identificar Isabel María Fernanda

El más reciente es el de María Fernanda 'N' una joven de 24 años, quien fue estudiante de la UDLAP y trabajadora del Ayuntamiento de Huejotzingo; Su novio Bryan Alexandro 'N' fue detenido luego de su muerte.

Familiares de ella y de las demás víctimas, buscan justicia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que los responsables paguen conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS