Servicio de Inteligencia de Argentina Solicita Espías: "Buscamos a los Mejores"

Las calles de Buenos Aires amanecieron con el bullicio de siempre. Pero algo llamó especialmente la atención de los peatones: en los muros, en las paradas de los camiones, había una serie de peculiares carteles: “Buscamos a los mejores”, una campaña para contratar espías.

Y no, no es broma. Se trata de una convocatoria real del gobierno de Javier Milei. Por eso es que el vocero presidencial Adrián Ravier anunció en conferencia de prensa los detalles y señaló que "vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado. El mundo está en guerra. La competencia de las potencias por el abastecimiento de energía, minerales, alimentos, agua y tecnología pone a nuestro país en el centro del tablero geopolítico".

Ravier no aclaró cuántas vacantes de espías hay, pero sí añadió que "nuestra posición en el Atlántico Sur y nuestra proyección hacia la Antártida nos dan un valor estratégico. Tenemos lo que el mundo necesita y debemos contar con las capacidades para protegerlo".

Los carteles con el sello de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) muestran a un joven en pose estilo Tío Sam señalando posibles reclutas, pero con laureles en la cabeza y una túnica mientras ondea la bandera de Argentina.

En otro de los posters, una mujer realiza tareas de oficina; en un tercero, un muchacho teclea sobre una computadora; ambos con una bandera albiceleste de fondo y la frase "Buscamos a los mejores".

De acuerdo con el Side, la invitación está abierta para ciudadanos argentinos con nivel educativo medio, quienes pasarán por distintas pruebas y evaluaciones para luego tomar un curso en la escuela de inteligencia.

Además, la Side publicó la convocatoria en sus redes sociales, donde la presentó como una política que busca "la transparencia y profesionalización" de la carrera de inteligencia "basada en el mérito, la formación y los resultados".

Hay que aclarar que la convocatoria llama la atención también porque contradice la política de reducción de empleos públicos del gobierno de Javier Milei. Desde que el presidente asumió en diciembre de 2023, su gobierno redujo unos 81,000 empleos en la administración pública nacional, lo que representa aproximadamente el 16% de la nómina estatal.

Sin embargo, la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) obtuvo hace dos meses una segunda ampliación de su presupuesto, que ronda los 176,000 millones de pesos (unos 112 millones de dólares), más de diez veces de lo que tenía asignado en el 2023.

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Con información de N+