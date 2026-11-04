Frente Frío 4 y Masa de Aire Congelarán 3 Días a México | MAPA de Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius en 15 estados del país durante el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026, debido al avance del frente frío número 4 y del ingreso de una masa de aire helado.

De acuerdo con el organismo, el viernes, el sistema frontal será reforzado por una masa de aire frío y avanzará sobre el noreste y oriente de México. Esto provocará lluvias fuertes a muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como un descenso de temperaturas.

También se esperan lluvias muy fuertes en Hidalgo, Puebla y Veracruz, además de chubascos en el centro, sur y sureste, incluido el Valle de México.

Para el sábado y domingo, el frente permanecerá estacionario sobre el oriente. Se prevén lluvias intensas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, además de rachas de viento de hasta 70 km/h.

Cabe destacar, que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Clima para el 6 de noviembre 2026: Dónde habrá bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Foto: Conagua

Clima para el sábado 7 de noviembre 2026: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Foto: Conagua

Clima para el domingo 8 de noviembre 2026: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.