Pronóstico del tiempo

Frente Frío 4 y Masa de Aire Congelarán 3 Días a México | MAPA de Estados Afectados

También se esperan lluvias muy fuertes por lo que piden tomar precauciones

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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