Frente Frío 4 y Masa de Aire Congelarán 3 Días a México | MAPA de Estados Afectados
También se esperan lluvias muy fuertes por lo que piden tomar precauciones
También se esperan lluvias muy fuertes por lo que piden tomar precauciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius en 15 estados del país durante el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026, debido al avance del frente frío número 4 y del ingreso de una masa de aire helado.
De acuerdo con el organismo, el viernes, el sistema frontal será reforzado por una masa de aire frío y avanzará sobre el noreste y oriente de México. Esto provocará lluvias fuertes a muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como un descenso de temperaturas.
También se esperan lluvias muy fuertes en Hidalgo, Puebla y Veracruz, además de chubascos en el centro, sur y sureste, incluido el Valle de México.
Para el sábado y domingo, el frente permanecerá estacionario sobre el oriente. Se prevén lluvias intensas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, además de rachas de viento de hasta 70 km/h.
Cabe destacar, que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.