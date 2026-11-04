Seguridad

¿Quién Es Bojun 'N', 'El Chino', Detenido en CDMX con 43 MDP en Efectivo y Relojes de Lujo?

Se le relaciona con actividades de extorsión a comerciantes y tráfico de personas, mediante una red de empresarios de origen asiático

¿Quién Es el Chino Bojun, Detenido en CDMX con 43 MDP en Efectivo y Relojes de Alta Gama?Bojun “El Chino”, ciudadano de origen asiático. Foto: @SSPCMexico
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