¿Quién Es Bojun 'N', 'El Chino', Detenido en CDMX con 43 MDP en Efectivo y Relojes de Lujo?

Bojun “El Chino” es un ciudadano de origen asiático de 41 años, identificado por autoridades en México como presunto líder de una sofisticada red internacional de lavado de dinero, tráfico de personas y extorsión.

Su captura se volvió mediática tras ser detenido con una millonaria suma en efectivo y diversos artículos de lujo.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo el mando de Omar García Harfuch, la Fiscalía General de la República (FGR) y la policía de la Ciudad de México.

Cuenta con antecedentes delictivos en China por los delitos de falsificación y operaciones de lavado de dinero; de ahí salió de su país y se trasladó a México, donde obtuvo formalmente la naturalización mexicana el 26 de septiembre de 2025.

La supuesta red que encabezaba utilizaba a empresarios de origen asiático y operaba en tres puntos estratégicos de México: la zona centro de la Ciudad de México, Tijuana, Baja California y Cancún, Quintana Roo.

Además, se le relaciona con delitos de tráfico de armas, trata de personas y extorsiones a comerciantes locales.

Su captura fue en un domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, donde le aseguraron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, unos 43 millones 720 mil pesos en conjunto.

Junto al dinero se encontraban una máquina contadora de billetes y una báscula gramera digital. En el mismo sitio aparecieron teléfonos celulares, documentos, credenciales migratorias, dosis de droga, relojes de alta gama, cartuchos y varios vehículos.

Los agentes vigilaron el inmueble, siguieron a quienes lo frecuentaban y reunieron datos de prueba que presentaron ante un juez de control, quien autorizó el cateo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció la colaboración de las autoridades de la Ciudad de México y explicó que seguirán investigando las estructuras financieras de las organizaciones criminales para quitarles capacidad de operación.

HVI