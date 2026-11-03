Sociedad

¿Dónde Guardar las Manzanas para que Duren Más?

La Profeco compartió una serie de recomendaciones para mantener las frutas en buen estado por más tiempo

Manzanas rojasCosecha de manzanas rojas. Foto: AFP

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