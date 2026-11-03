¿Dónde Guardar las Manzanas para que Duren Más?

Las manzanas son frutas que suelen ser muy consumidas por su sabor, versatilidad y facilidad para incorporarse a la alimentación diaria. Sin embargo, para evitar que pierdan su frescura o textura en poco tiempo, te compartimos cuáles son las condiciones adecuadas para almacenarlas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió algunas recomendaciones para conservarlas en buen estado durante más días.

¿Cómo conservar las manzanas por más tiempo?

La Profeco señala que, además de refrigerarlas, es importante considerar otros cuidados para retrasar su maduración.

Las manzanas deben guardarse dentro del refrigerador, en una bolsa de papel o plástico que permanezca abierta para permitir la circulación del aire y evitar la acumulación excesiva de humedad.

Una de sus recomendaciones es mantenerlas separadas de otras frutas y de las manzanas que ya estén demasiado maduras. Esto se relaciona con la liberación de etileno, un gas natural que interviene en el proceso de maduración de los frutos.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que las manzanas son frutas climatéricas, es decir, continúan madurando después de ser cosechados.

El etileno participa en los cambios físicos y químicos de las frutas, incluidos aquellos que modifican su color, sabor y firmeza. Además, la presencia de una fruta madura puede acelerar la maduración de otras que se encuentren cerca.

Por esta razón, mantener las manzanas separadas de otras frutas maduras puede ayudar a retrasar su deterioro.

Las manzanas pueden permanecer fuera del refrigerador durante varios días, siempre que se coloquen en un espacio fresco y protegidas de la luz directa.

La Profeco también contempla esta posibilidad, no obstante, si se pretende almacenarlas durante más tiempo, recomienda utilizar el refrigerador.

La temperatura influye en la velocidad de maduración de los frutos. Por ello, la refrigeración permite retrasar este proceso y ayudar a conservar características como la firmeza y la textura.

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