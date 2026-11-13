Movilidad

Bloqueos en Carreteras Hoy Viernes 13 de Noviembre 2026: Capufe y GN Informan Dónde Hay Cierres

El inicio del megapuente escolar podría incrementar los viajes por carretera; consulta los reportes de accidentes, trabajos de mantenimiento y afectaciones viales para anticipar tus traslados

Protestas de transportistas.Transportistas se manifestaron el pasado 26 de octubre de 2026 en la avenida La Costera, en Culiacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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