Bloqueos en Carreteras Hoy Viernes 13 de Noviembre 2026: Capufe y GN Informan Dónde Hay Cierres

Este viernes 13 de noviembre de 2026 comienza el megapuente de cuatro días para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, por lo que se prevé un incremento en los viajes familiares y desplazamientos hacia distintos destinos del país. Si tienes planeado salir de la ciudad, te decimos dónde hay bloqueos de carreteras.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras son las dependencias que difunden información sobre incidentes y modificaciones a la circulación en las vías federales. En N+ te compartimos sus actualizaciones para que identifiques dónde hay complicaciones y puedas anticipar tus tiempos de traslado.

El calendario escolar 2026-2027 contempla la suspensión de actividades para los alumnos de educación básica este viernes, debido al registro de calificaciones correspondiente al primer periodo de evaluación.

A este día se suma el lunes 16 de noviembre, cuando tampoco habrá clases por la conmemoración del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que oficialmente se recuerda el 20 de noviembre, pero cuyo descanso se recorre al tercer lunes del mes.

De esta manera, los estudiantes tendrán cuatro días consecutivos sin actividades escolares, por lo que las familias que aprovechen el descanso deberán considerar las condiciones del tránsito en las carreteras.

¿Qué carreteras tienen cierres y bloqueos hoy?

Las autoridades viales reportaron varias afectaciones en distintos tramos carreteros desde las primeras horas de este viernes:

4:20 horas: cerraron la circulación en la Plaza de Cobro Puente Grijalva, a la altura del km 17 de la Carretera Villahermosa-Escárcega, debido a un accidente.

4:51 horas: hay cierre parcial en el km 61 de la carretera México-Querétaro.

5:12 horas: Capufe reportó afectaciones viales en el km 59 de la Autopista Querétaro-Irapuato, dirección Irapuato.

9:20 horas: se restableció la circulación en km 94 de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, rumbo a Acapulco.

9:51 horas: el km 103 de la Autopista Tehuacán-Oaxaca tiene afectaciones en la circulación debido a que ocurrió un accidente.

10: 46 horas: la circulación sigue cerrada en ambos sentidos del km 103 de la Autopista Tehuacán-Oaxaca.

12:26 horas: el km 215 de Arco Norte ocurrió un incidente, en N+ te compartimos los detalles: Accidente en Arco Norte Hoy: Choque Múltiple Provoca Cierre en Ixtacuixtla, Tlaxcala.

FBPT