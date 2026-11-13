Enfrentamiento Deja Seis Muertos y Armas de Fuego Aseguradas en Guanajuato

La madrugada de este viernes se registró un enfrentamiento entre civiles armados e integrantes de diversas corporaciones de seguridad en la comunidad de La Aldea en Silao, Guanajuato.

Seis civiles armados fallecidos, el aseguramiento de 13 armas de fuego y 3 vehículos fue el saldo de los hechos registrados.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, una denuncia anónima alertó sobre la presencia de personas armadas, por lo que se movilizaron personal de seguridad.

Al llegar al lugar, fueron recibidos por disparos desde la azotea de una casa, después comenzaron a disparar desde adentro del domicilio.

Por lo que respondieron los elementos de las distintas corporaciones, causando la muerte de 6 de los agresores.

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Después de inspeccionar la vivienda, se aseguraron nueve armas largas, cuatro armas cortas, cargadores, cartuchos, chalecos y cascos balísticos, así como tres vehículos y un envoltorio con hierba de características similares a la marihuana.

Las identidades de los fallecidos no se han dado a conocer, sus cuerpos fueron trasladados a Guanajuato, Capital a un anfiteatro para practicarles la necropsia de ley.