Balaceras

Enfrentamiento Deja Seis Muertos y Armas de Fuego Aseguradas en Guanajuato

Autoridades estatales dieron a conocer el resultado del intercambio de disparos en la comunidad de La Aldea

Enfrentamiento Deja Seis Muertos y Armas de Fuego Aseguradas en Guanajuato.Enfrentamiento Deja Seis Muertos y Armas de Fuego Aseguradas en Guanajuato. Fotos: Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato

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Integrantes de corporaciones de los tres niveles de gobierno participaron en las acciones que se registraron la madrugada de este viernes.

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