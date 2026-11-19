El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una reunión privada con su par de Rusia, su "amigo" Vladimir Putin, en Shezhen, China, en la que el norteamericano aseguró que pueden surgir "muchas cosas maravillosas".

El diálogo entre los líderes de las dos principales potencias militares del planeta, que duró alrededor de 40 minutos, se dio luego de que Trump participará en la 33.ª Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Nos alegra mucho este encuentro. Tenemos una excelente relación desde hace muchos años, nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que de esto pueden surgir muchas cosas maravillosas", anticipó Trump, antes de sentarse a conversar con Putin.

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Trump llamó a Putin "amigo" apenas ingresó a la sala donde se celebró la reunión bilateral, a la que asistieron los cancilleres de ambos países.

"¿Quién es él?", preguntó asombrado, señalando con el dedo a Putin. "Es mi amigo, ja,ja, ja", añadió a modo de broma, para después acercarse a saludar a su homólogo y darle una palmada en el brazo.

"Estás haciendo un gran trabajo", le reconoció.

El líder ruso no pronunció ningún discurso inicial y solo sonreía.

El presidente estadounidense fue acompañado de Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Marco Rubio, titular del Departamento de Estado. Stephen Miller, el jefe de gabinete de Trump, también se encontraban en la sala.

Con el mandatario ruso estaba Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, así como el ministro de Finanzas, Antón Siluanov, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, y Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa y enviado especial para las conversaciones de paz con Ucrania.

Tras concluir el encuentro, Trump se dirigió a Kylin Villa, un complejo turístico aislado propiedad del gobierno en Shenzhen, donde será su reunión bilateral con Xi. No se conocieron de inmediato los resultados del encuentro. Más tarde, ambos sostendrán un encuentro trilateral histórico con Xi.

La reunión de Trump y Putin se produjo en un momento en que el líder ruso intensifica sus ataques contra Ucrania y su infraestructura energética de cara al invierno, lo que ha provocado el mayor número de víctimas civiles registradas en cualquier momento de los casi cinco años de guerra.

Ucrania lanzó su tercer ataque de la semana contra el puente de Kerch, que conecta Rusia con Crimea, e inutilizó el tránsito por carretera y ferrocarril.

El líder ruso y el estadounidense no se veían personalmente desde la cumbre bilateral que celebraron en agosto de 2025 en Alaska, que no se tradujo en acuerdo específico sobre una resolución del conflicto en Ucrania u otros avances en materia de no proliferación nuclear, defensa o cooperación económica.

Trump tiene previsto dejar Shenzhen el jueves por la tarde, después de la cumbre trilateral.

ASJ