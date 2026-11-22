Este domingo, se dio a conocer la detención de Jehry 'N', presunto líder de una célula delictiva relacionada con la compra y venta en el mercado negro de relojes de lujo robados con violencia a habitantes y residentes de la Ciudad de México (CDMX).

Mediante redes sociales, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, destalló que Jehry 'N' fue detenido en la colonia Santa Catarina, en la alcaldía Coyoacán, como parte de las acciones para combatir los delitos de alto impacto en la capital del país.

Además, se cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles relacionados con este grupo en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, donde fueron detenidos otros tres probables integrantes del grupo delictivo encabezado por Jehry ‘N’.

Durante las diligencias se aseguraron tres relojes de alta gama, una gramera color negro, dos mochilas, diversas tarjetas bancarias, una identificación, cinco cartuchos plateados y dos teléfonos celulares.

Asimismo, se localizaron un arma de fuego, ocho cartuchos útiles, un cargador metálico, 31 bolsitas con posible marihuana, 60 bolsitas con aparente piedra, cuatro celulares y un vehículo.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CSMX, Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

Con información de N+

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