Dos hombres fueron sentenciados a cuatro años de prisión por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad penal.

Los sujetos que fueron condenados son José 'N' y Jorge 'N'; ambos fueron detenidos el pasado 12 de octubre de 2026 por elementos de la policía estatal, cuando viajaban en un vehículo de procedencia extranjera.

Durante la revisión, los elementos de la policía les aseguraron una pistola con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles, sin que pudieran comprobar que contaban con la autorización legal para portarla.

Además de la pena de prisión que se les dictó a los sujetos, el juez también les impuso una multa de nueve mil 384 pesos por la comisión del delito descrito con anterioridad en la zona norte de la entidad veracruzana.