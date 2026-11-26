Un hombre, de 71 años, perdió la vida la tarde de este miércoles luego de sufrir un aparente atragantamiento cuando se encontraba en un establecimiento de comida ubicado sobre la calle Hidalgo, en el Centro del municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Hidalgo y Galeana, donde se reportó la presencia de una persona inconsciente en la vía pública, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y elementos policiacos.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre se encontraba acompañado de familiares mientras consumía alimentos en el negocio, cuando repentinamente comenzó a presentar dificultades para respirar, presuntamente luego de atragantarse con un trozo de carne.

Ante la situación, empleados del establecimiento intentaron auxiliarlo y, posteriormente, el hombre salió del lugar; sin embargo, terminó por desvanecerse en el exterior del negocio, quedando sobre la vía pública.

Tras recibir el reporte de emergencia, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica, pero luego de revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La situación generó una importante movilización policiaca en el primer cuadro de la ciudad, debido a que inicialmente se reportaba a una persona sin vida afuera de un establecimiento de comida. Al lugar también arribaron elementos de la Policía de Monterrey y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes procedieron a acordonar el área para realizar las indagatorias correspondientes.

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Las autoridades comenzaron con las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y determinar si la causa de muerte estuvo relacionada directamente con el presunto atragantamiento o con algún otro problema de salud.

El cuerpo del hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes realizarán los procedimientos necesarios para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni se ha confirmado oficialmente la causa exacta de su muerte.

Con información de Alejandro Rodríguez/ Noticias N+

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