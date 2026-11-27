El agujero de la capa de ozono sobre la Antártida registró en 2026 una de sus mayores extensiones en casi cinco décadas de observaciones. El fenómeno alcanzó los 27.3 millones de kilómetros cuadrados el pasado 20 de septiembre, lo que lo ubicó como el séptimo más grande desde que comenzaron los registros hace 48 años.

De acuerdo con las observaciones de la Agencia Espacial Europea (ESA), a partir de datos satelitales y mediciones atmosféricas, el área afectada superó en aproximadamente 6.5 millones de kilómetros cuadrados el promedio registrado durante las últimas dos décadas para esa época del año, es decir, alrededor de 31% más.

Aunque la cifra llamó la atención por su magnitud, los especialistas advierten que el tamaño del agujero no es el único indicador para determinar la evolución de la capa de ozono. También es necesario analizar qué tan intenso es el agotamiento de este gas en la atmósfera y cómo se comporta a lo largo de la temporada.

El agujero de ozono alcanzó una superficie de 27.3 millones de kilómetros cuadrados, una dimensión que equivale a casi 14 veces el territorio mexicano, cuya extensión es de aproximadamente 1.96 millones de kilómetros cuadrados.

¿Por qué creció tanto el agujero de la capa de ozono?

Los científicos atribuyen la expansión del agujero de ozono en 2026, principalmente, a un vórtice polar antártico particularmente fuerte y persistente, que mantuvo las condiciones atmosféricas necesarias para que continuara el agotamiento de este gas durante más tiempo.

El vórtice polar es una circulación de aire frío que se forma alrededor de las regiones polares, especialmente durante el invierno. En la Antártida, cuando este sistema se mantiene intenso, puede aislar el aire de la estratosfera y favorecer temperaturas extremadamente bajas.

Estas condiciones permiten la formación de nubes estratosféricas polares, que facilitan reacciones químicas relacionadas con la liberación de cloro y bromo provenientes de sustancias que agotan el ozono. Cuando llega la luz solar durante la primavera austral, estas sustancias participan en procesos que destruyen moléculas de ozono.

Por ello, un vórtice polar fuerte y duradero puede favorecer que el agujero se extienda y permanezca durante más tiempo, aunque su comportamiento también depende de otros factores atmosféricos.

El vórtice polar influye en las condiciones de temperatura y circulación de la estratosfera antártica, una región de la atmósfera donde se encuentra buena parte del ozono que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta.

Cuando el vórtice polar es fuerte, puede mantener el aire frío concentrado sobre la Antártida y limitar el intercambio con masas de aire de latitudes más bajas. Esto favorece que se mantengan las condiciones químicas que aceleran la destrucción del ozono cuando regresa la luz solar.

FBPT