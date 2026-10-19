Localizan Cuerpo en las Aguas del Río Bravo en Tamaulipas

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en las márgenes del río Bravo, en Reynosa, Tamaulipas, cerca del puente internacional Reynosa-Hidalgo.

El hallazgo movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades de la Fiscalía General de Justicia, que acudieron al sitio para iniciar las investigaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, se recibió un llamado de emergencia al 911 por la presencia de un cuerpo flotando en el afluente. De manera preliminar, se presume que el hombre pudo haber muerto por ahogamiento; sin embargo, las causas del fallecimiento deberán ser determinadas por las autoridades.

Elementos de la Fiscalía se encontraban en el lugar, a la espera del personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cuerpo y los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, la víctima no había sido identificada. Como señas de vestimenta, llevaba tenis negros y pantalón de mezclilla; no se precisó el color de la playera. Las autoridades no habían proporcionado más detalles sobre el caso.