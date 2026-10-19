Seguridad

Localizan Cuerpo en las Aguas del Río Bravo en Tamaulipas

Las autoridades ya se encuentran en el lugar para hacer las investigaciones correspondientes

Localizan Cuerpo en las Aguas del Río Bravo en TamaulipasLocalizan Cuerpo en las Aguas del Río Bravo en Tamaulipas. Foto: N+

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Cuerpo sin vida hallado en el Río Bravo moviliza a autoridades en Tamaulipas. Se investiga causa de muerte. Conoce más sobre este caso.

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