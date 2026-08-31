Colectivo de Búsqueda Señala Desinterés por las Desapariciones en Veracruz

Durante la conmemoración del día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, en Córdoba integrantes del colectivo ´Madres Luna’, se concentraron en la calle 25 y avenida 1, de donde partieron en una marcha hacia el Parque 21 de Mayo que se encuentra en el centro histórico de la ciudad, en su trayecto mostraron las fichas de localización y pidieron empatía por sus desaparecidos.

Marcela Zurita integrante de este grupo de madres buscadoras asegura que las autoridades vinculaban las desapariciones a personas involucradas con la delincuencia, pero eso se ha ido esclareciendo.

Creo que ahorita sí, ya toda toda la ciudadanía, toda la gente este se ha dado cuenta de que esto no era de gente que hubiera estuviera involucrada, en este en la del juez como siempre hicieron creer aquí a todo se puede pasar y eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo y se incrementado demasiado, pues la inseguridad y nuestros desaparecidos.

Las madres integrantes de este colectivo aseguran existe desinterés por parte de las autoridades con el tema de las desapariciones en el estado de Veracruz.