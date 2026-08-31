Desaparecidos

Colectivo de Búsqueda Señala Desinterés por las Desapariciones en Veracruz

Durante el recorrido exhibieron fichas de localización y lonas con fotografías de sus familiares; también señalaron dificultades dentro de la Fiscalía y Policía Ministerial.

Madres buscadoras señalan falta de interés a casos de personas desaparecidasMadres buscadoras señalan falta de interés a casos de personas desaparecidas. Foto: N+

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Colectivo 'Madres Luna' denuncia desinterés por desapariciones en el estado de Veracruz. Realizan marcha en Córdoba mostrando fichas de sus seres queridos.

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