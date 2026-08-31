UNAM Abre Más de 2 Mil Lugares de Licenciatura para Aspirantes No Seleccionados

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecerá una segunda oportunidad a aspirantes que presentaron el examen de selección y no fueron admitidos en la licenciatura de su preferencia.

A partir de este lunes 31 de agosto, la Universidad habilitará el sitio de Tu Segunda Opción, donde las personas interesadas podrán participar por alguno de los espacios disponibles en licenciaturas que cuentan con lugares vacantes.

Para registrarse, los aspirantes deberán ingresar con su folio y contraseña y podrán elegir hasta tres opciones de licenciatura, en orden de preferencia.

La asignación de los lugares se realizará de acuerdo con el número de aciertos obtenidos en el examen de selección, hasta que se agoten los espacios disponibles.

En total, la UNAM ofrecerá 2 mil 24 lugares en 66 programas de licenciatura, correspondientes a las cuatro áreas de conocimiento.

La convocatoria está dirigida a los 16 mil 543 aspirantes que presentaron el examen y no fueron seleccionados para la opción de licenciatura que eligieron inicialmente.

El registro estará disponible desde las 10:00 horas del lunes 31 de agosto hasta las 12:00 horas del viernes 4 de septiembre.

Los resultados de la convocatoria se publicarán el viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas.

Las personas que sean seleccionadas podrán descargar sus documentos de inscripción desde Mi Sitio, a partir de las 10:00 horas del sábado 5 de septiembre.

La UNAM señaló que los lugares serán asignados conforme al número de aciertos de los aspirantes y permanecerán disponibles hasta que se ocupen las vacantes contempladas en esta convocatoria.