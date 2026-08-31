Educación

UNAM Abre Más de 2 Mil Lugares de Licenciatura para Aspirantes No Seleccionados

La convocatoria está dirigida a los 16 mil 543 aspirantes que presentaron el examen de ingreso y no obtuvieron un lugar en la máxima casa de estudios

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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