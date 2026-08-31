Accidentes

Accidente de Motocicleta en Veracruz Deja una Mujer Muerta y un Hombre Herido

El conductor presuntamente circulaba bajo los influjos de bebidas alcohólicas y a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad.

Motociclista presuntamente ebrio causa muerte y lesiones tras choque en OrizabaMotociclista presuntamente ebrio causa muerte y lesiones tras choque en Orizaba. Foto: Archivo N+

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En Orizaba, Rigoberto 'N' derrapa en moto tras presuntamente conducir ebrio, en este accidente una mujer identificada como María de los Ángeles 'N' falleció.

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