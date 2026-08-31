Accidente de Motocicleta en Veracruz Deja una Mujer Muerta y un Hombre Herido

Un accidente vehicular se registró sobre la calle Norte 2, entre Oriente 31 y 33, en la ciudad de Orizaba en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre identificado como Rigoberto “N” circulaba a bordo de una motocicleta color negro con franjas verdes, habría perdido el control de la unidad tras manejar presuntamente bajo los influjos de bebidas alcohólicas y a exceso de velocidad, lo que provocó que terminara derrapando varios metros.

Se informó que viajaba con una mujer identificada como María de los Ángeles ’N’ de aproximadamente 30 años, quien perdió la vida debido a las lesiones ocasionadas.

Paramédicos de protección civil brindaron primeros auxilios al hombre que fue ingresado al hospital del IMSS en Orizaba y quedó bajo observación médica y bajo resguardo policiaco.

En el lugar del accidente el área fue acordonada por elementos de la policía local y la policial vial tomó conocimiento de los hechos.

La mujer fallecida vestía tenis blancos, pantalón azul de mezclilla, blusa negra y chamarra negra, cabello de color oscuro, y tez morena clara.

Las autoridades ministeriales y personal de la Fiscalía del Distrito 15 en Orizaba iniciaron las diligencias correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.