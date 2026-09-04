UAT Investiga Presunta Novatada Contra Alumno en Facultad de Veterinaria

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) abrió una carpeta previa tras las hechos ocurridos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia donde se denunció que un estudiante foráneo de nuevo ingreso fue agredido en una novatada.

De acuerdo con la información oficial de La Defensoría de los Derechos Universitarios, se solicitó un informe detallado sobre los hechos registrados el 2 de septiembre, el cual deberá ser presentado en un plazo no mayor a dos días hábiles para la investigación del caso.

De acuerdo con sus familiares, el joven de 18 años fue sometido presuntamente frente a estudiantes, docentes y personal administrativo a actos de humillación que incluyeron agresiones físicas y la ingesta de sustancias a las que era alérgico.

La familia del estudiante identificado como Tadeo anunció hoy que emprenderán acciones legales y denunciará formalmente a la Facultad de Medicina Veterinaria por los daños a la salud de su hijo.