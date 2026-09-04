Seguridad

UAT Investiga Presunta Novatada Contra Alumno en Facultad de Veterinaria

Se abrió una carpeta sobre la presunta agresión a un estudiante de nuevo ingreso.

UAT Investiga Presunta Novatada Contra Alumno en Facultad de VeterinariaUAT Investiga Presunta Novatada Contra Alumno en Facultad de Veterinaria. Foto: N+

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