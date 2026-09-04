Seguridad

FGR Asegura 49 Vehículos tras Cateo Realizado en Veracruz

Se realizó un operativo en un inmueble ubicado en la localidad de Santa Fe donde varios autos quedaron en posesión de las autoridades para ser investigados.

FGR Asegura 49 Vehículos tras Cateo en Veracruz; Autoridades InvestiganEl operativo se registró tras un reporte anónimo. Foto: FGR

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Tras un reporte anónimo, la FGR asegura 49 autos en Veracruz. Entre lo asegurado hay tractocamiones, remolques, entre otros.

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