FGR Asegura 49 Vehículos tras Cateo Realizado en Veracruz

Un cateo fue realizado en un inmueble ubicado en la localidad Santa Fe, en la zona norte del municipio de Veracruz. En dicha diligencia se reportó que se logró el aseguramiento de por lo menos 49 vehículos.

Se dio a conocer que la orden de cateo fue autorizada tras haber recibido un reporte de manera anónima por parte de un ciudadano que, según lo narrado, vio que su auto, con reporte de robo, fue metido al inmueble referido.

Derivado de dicho reporte, se llevó a cabo la diligencia y, posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, además de los vehículos, hay tractocamiones tipo cilindro, de plataforma, remolques, camionetas e incluso una motocicleta.

De acuerdo con lo informado, el lugar en el que fue hallado el vehículo también fue asegurado y se dio a conocer que serán las autoridades federales quienes continuarán las investigaciones correspondientes.