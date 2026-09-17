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Manchester City Arrolló al Norwich y Avanzó a Octavos de la Copa de la Liga 2026

Los Citizens son favoritos para ganar la Copa de la Liga en el futbol inglés, junto con el Arsenal

Floyd Samba, de 17 años de edad, festeja uno de sus dos goles con el Manchester CityFloyd Samba, de 17 años de edad, festeja uno de sus dos goles con los Citizens. Foto: Mancheter City
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