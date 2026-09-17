Manchester City Arrolló al Norwich y Avanzó a Octavos de la Copa de la Liga 2026

Con dos anotaciones del jovencito Floyd Samba, el Manchester City goleó 5-0 al Norwich City para sellar su pase a la siguiente ronda de la EFL Cup. En octavos de final, los Citizens se enfrentarán al Brighton.

Manchester City saltó a la cancha del Etihad Stadium como amplio favorito, así que no tuvo problemas contra un equipo que milita en el Championship (Segunda división inglesa) y que está en la posición 14 en dicho campeonato.

Además, el encuentro sirvió para que el joven talento Floyd Samba, de 17 años de edad, brillara con un doblete: abrió el marcador con un remate de palomita, para cabecear el 1-0 a los 28 minutos de juego. Luego, al 54’, mandó el 4-0 a las redes con un soberbio disparo colocado al ángulo.

Antes, Rayan Cherki puso el 2-0 a los 32 minutos, luego Allan aportó el 3-0 y finalmente Ryan McAidoo selló la goleada a los Canarios con el 5-0 a los 90’ del partido.

Así que los Citizens, con un cuadro alterno, no tuvieron problema alguno para tramitar el pasaporte a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, donde ya lo espera el Brighton luego de superar al Manchester United.

Y es que un día antes, el Manchester United desperdició una ventaja de dos goles y quedó eliminado 3-2 ante el Brighton. Luego del revés, los abucheos se hicieron escuchar en Old Trafford porque la afición está harta luego la tercera derrota de la temporada y la segunda en dos partidos. Apenas el domingo cayeron ante el City.

Los Red Devils ganaban 2-0 después de 10 minutos al Brighton gracias a los goles de Shea Lacey y Mason Mount. Pero el Brighton protagonizó una remontada impresionante con tantos de Charalampos Kostoulas, Pascal Gross y Maxim De Cuyper.

Así que el United ha quedado eliminado al inicio de la competencia por segunda temporada consecutiva, después de que el año pasado los eliminó el Grimsby, un equipo de la Cuarta División.

Hasta ahora el United sólo ha ganado dos de seis partidos en todas las competiciones, uno en la Liga Premier.

Así se jugarán los octavos de final de la EFL Cup 2026:

Fleetwood vs. Arsenal

Everton vs. Newcastle

Sunderland vs. Brentford

Liverpool vs. Chelsea

Bradford vs. Peterborough

Fulham vs. Crystal Palace

Bournemouth vs. Aston Villa

Man City vs Brighton

Hay que mencionar que el City y el Arsenal son los claros favoritos para quedarse con el título. Aunque no se puede descartar a equipos de prosapia como el Liverpool y el Chelsea.

Con información de N+