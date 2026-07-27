Alerta por Lluvia Fuerte Hoy en CDMX: Lista de Alcaldías Donde Caerá Tormenta con Granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó una alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 27 de julio de 2026.

El aviso aplica a ocho alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, con vigencia de las 16:05 a las 21:00 horas.

El pronóstico contempla una acumulación de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo, según el boletín difundido por la dependencia.

Medidas en casa y espacios exteriores

Ante el pronóstico, la SGIRPC recomienda:

Portar paraguas o impermeable al salir.

Aprovechar el agua de lluvia para regar las plantas.

Barrer las coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.

No verter grasas en el drenaje.

Cerrar puertas y ventanas.

El boletín es explícito en uno de estos puntos: "Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje".

Precauciones al circular por la ciudad

Para quienes deban desplazarse durante la alerta, la dependencia recomienda:

Evitar caminos con encharcamientos o inundaciones.

Conducir con precaución ante posibles restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Alejarse de muros, árboles, cables de luz y espectaculares en riesgo visible de caer.

Sobre este último punto, el texto oficial señala: "Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer."

Teléfonos de emergencia

Para reportar alguna emergencia relacionada con este fenómeno, la SGIRPC puso a disposición tres líneas: 911, el 555658 1111 de Locatel y el 555683 2222 de la propia dependencia.