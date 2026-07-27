Sociedad

Alerta por Lluvia Fuerte Hoy en CDMX: Lista de Alcaldías Donde Caerá Tormenta con Granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó una alerta amarilla por lluvia fuerte y granizo en 11 alcaldías este 27 de julio

Alerta Amarilla por Lluvia Fuerte en CDMX Hoy: ¿Dónde se Espera Granizo?Un motociclista avanza entre el tráfico bajo la lluvia en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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