Detienen a Dos Educadoras Durante Manifestación de Covafam en Hermosillo por Obstrucción Vial

A 100 días del inicio de la protesta por una educación inicial, a cargo de la asociación civil Conservando los Valores de Familia (Covafam), este miércoles las integrantes junto al colectivo Movimiento Social de Excluidos (Movex) que se unieron a su protesta, realizaron una manifestación a partir de las 8 de la mañana y bloquearon los cruceros Luis Encinas-Rosales, Cucurpe-Rosales y Luis Donaldo Colosio-Reforma.

Al punto de la manifestación acudió la subsecretaría de Gobierno del Estado de Sonora, Bernardeth Ruiz Romero, quien aseguró que se tenían avances en las negociaciones.

“Hemos estado llegando a acuerdos diversos de las legítimas demandas que ellas y ellos tienen, en el entendido de que estamos avanzando”. Bernardeth Ruiz Romero , Subsecretaria de gobierno del Estado de Sonora

Sin embargo, la presidenta de Covafam, Guadalupe Lizeth Villalobos López, descartó progreso en el cumplimiento de las peticiones del colectivo.

“No tengo nada que declarar porque no tuve reunión… no tengo nada que informar, créanme como se los comenté en un momento, no tengo nada que declarar, no hay información”. Guadalupe Lizeth Villalobos López , Presidenta de Covafam

Horas más tarde el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, dijo que sí habían sostenido reuniones.

“Hemos venido sosteniendo reuniones, el 11 de mayo, el 18 de mayo, lo más reciente del diálogo que sostuvimos fue el pasado viernes 24 de julio, estuve yo personalmente junto con la secretaria de educación, Bety Cota, la presidenta del Congreso del Estado de Sonora, dialogando durante seis horas con los líderes de este colectivo; el 25 nos volvimos a reunir por la mañana, el 26 el gobernador los recibió a los líderes de Covafam, y hoy en la mañana, inesperada y sorpresivamente, se toma la decisión de afectar al desarrollo y la vida de la ciudad”. Adolfo Salazar Razo, Secretario de Gobierno del Estado de Sonora.

Detienen a dos educadoras durante manifestación de Covafam en Hermosillo

Seis horas después de haber iniciado los bloqueos simultáneos de las vialidades, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública acudieron al cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y Reforma para disipar la manifestación y llevarse detenidas a dos de las educadoras, en presencia de policías de tránsito municipal que resguardaban la zona.

“Alrededor de las 2 de la tarde, en promedio, después de que alrededor de la 1 de la tarde, tenemos entendido que el mismo secretario general de gobierno, Adolfo Salazar, dio una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, sucede que una hora después, llega la policía a ese punto”. Jorge García Ramírez, Representante legal de Covafam

El abogado indicó que no se les informó a qué recinto de Seguridad Pública o Fiscalía General de Justicia del Estado serían trasladadas las dos personas detenidas.

Minutos más tarde, el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, emitió fichas de búsqueda de las maestras.

Por la tarde las dos integrantes de la asociación Conservando los Valores de la Familia (Covafam) que fueron detenidas, salieron horas después de la Fiscalía del Estado e informaron que la detención fue por obstrucción a las vías de comuniación. Puntualizaron que el movimiento seguirá para crear el Sistema Estatal de Educación Inicial.