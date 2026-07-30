Sociedad

Detienen a Dos Educadoras Durante Manifestación de Covafam en Hermosillo por Obstrucción Vial

A 100 días del inicio de la protesta por una educación inicial, a cargo de la asociación civil Conservando los Valores de Familia se realizó un bloqueo en Hermosillo.

Detienen a Dos Educadoras Durante Manifestación de Covafam en Hermosillo, SonoraDetienen a Dos Educadoras Durante Manifestación de Covafam en Hermosillo. Foto: N+

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Protesta en Hermosillo: Detienen a dos educadoras de Covafam tras 100 días de manifestaciones por la educación inicial.

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