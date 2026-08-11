Policía Frustra Asalto de un Tractocamión en la Cortazar a Celaya; Hay un Hombre Muerto

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) lograron evitar un robo de un tractocamión que transportaba una plataforma con un tractor agrícola en la carretera de Cortazar a Celaya, donde un hombre falleció tras un enfrentamiento a balazos.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron cerca de las 7:45 de la mañana, a la altura del El Chicano, ubicado en los límites de los municipios de Celaya, Cortazar y Villagrán, donde testigos del robo reportaron una balacera.

Y es que minutos antes, sobre la misma carretera, el operador de un tractocamión Kenworth blanco que transportaba una plataforma con un tractor agrícola, fue interceptado por varios hombres armados, quienes le intentaron cerrar el paso con una camioneta.

En un principio, el conductor de la pesada unidad, al sentirse amenazado, intentó acelerar, pero los hombres armados comenzaron a disparar con la finalidad de que detuviera su paso sobre la misma carretera.

Ante esta movilización, automovilistas llamaron a los números de emergencia, lo que provocó que agentes estatales, que circulaban a unos kilómetros acudieron a la zona, siendo recibidos a balazos por los agresores.

Logran evitar el robo y responden al ataque; hay un hombre muerto

Al ser atacados, los elementos uniformados también respondieron el ataque, desatándose una persecución por la carretera, mientras que se pedían refuerzos y detener a los presuntos ladrones.

Después de unos kilómetros, la camioneta donde iban los hombres armados, chocó contra el muro de contención, lo que ayudó a su captura. Ahí, confirmaron que uno de los ocupantes murió, mientras que otro resultó herido, el cual fue trasladado bajo resguardo a un hospital para recibir atención médica.