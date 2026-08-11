Seguridad

Policía Frustra Asalto de un Tractocamión en la Cortazar a Celaya; Hay un Hombre Muerto

Elementos de Seguridad Pública del Estado lograron evitar el robo y rescatar al operador de un tractocamión que transportaba una plataforma con un tractor agrícola.

La camioneta chocó contra el muro al intentar escapar.Foto: @luz_adriana_gto

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Elementos de Seguridad Pública evitan robo de tractocamión en carretera Cortazar-Celaya. Un enfrentamiento deja un fallecido.

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