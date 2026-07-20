Hombre Grave Luego de Ser Atacado con Navaja en Piedras Negras; Responsable Huyó

La Fiscalía General del Estado de Coahuila investiga el caso de un hombre que fue agredido con una navaja y cuyo estado de salud fue reportado como grave, luego de ser atacado en la colonia Gobernadores, en Piedras Negras.

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Los hechos ocurrieron cuando José Delgado, de 32 años, se encontraba en una gallera del sector. De acuerdo con su declaración, salió en su bicicleta para comprar alimentos cuando una camioneta se le acercó.

Del vehículo descendió un sujeto, quien presuntamente lo atacó en repetidas ocasiones con un arma blanca.

Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar sin ser detenido, mientras que el lesionado fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica.

El estado de salud de la víctima fue reportado como grave, debido a que, presuntamente, las heridas afectaron órganos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con el paradero del presunto agresor.

Detienen a hombres por atacar con navaja a joven en Nava

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Luis Ángel "N", de 18 años, y Reinaldo "N", quienes fueron señalados como presuntos responsables del delito de lesiones graves contra un joven en Piedras Negras.

De acuerdo con las indagatorias, la agresión ocurrió a finales de junio durante una fiesta privada en una casa de la colonia 2 de Agosto, en el municipio de Nava.

La víctima, identificada como David, de 20 años, intervino en una riña y presuntamente fue atacada con un arma blanca y golpeada en repetidas ocasiones con un palo de golf, lo que le provocó lesiones de gravedad. Los dos imputados fueron ingresados al Centro Penitenciario de Piedras Negras para continuar con su proceso legal.