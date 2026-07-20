Seguridad

Hombre Grave Luego de Ser Atacado con Navaja en Piedras Negras; Responsable Huyó

El estado de salud de un hombre se reporta como grave luego de ser atacado con una navaja en la colonia Gobernadores.

Hombre Grave Luego de Ser Atacado con Navaja en Piedras Negras; Responsable HuyóEl hombre fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica. Foto : N+

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José Delgado, de 32 años, fue brutalmente atacado con una navaja en Piedras Negras. Su estado es crítico. Las autoridades investigan para dar con el responsable.

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