Marchas HOY 4 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

CNTELa CNTE prevé continuar con sus protestas este jueves. Foto: Cuartoscuro.

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