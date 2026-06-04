Marchas HOY 4 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 4 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 13 concentraciones, cinco citas agendadas, dos rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones importantes

Cuauhtémoc

10:00 horas. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Secretaría de Gobernación, col. Juárez, Abraham González No. 48. Participarán en mesa de diálogo con autoridades federales y mantienen exigencias sobre la Ley del ISSSTE 2007, la Reforma Educativa de 2019 y mejoras laborales; además, prevén movilizaciones en las casetas:

México-Toluca

México-Pachuca

México-Cuernavaca

México-Puebla

10:00 horas. Amigos del Refugio Franciscano en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, col. Doctores, Digna Ochoa y Plácido No. 56. Exigen la devolución de perros y gatos retirados del albergue y transparencia sobre su resguardo.

11:00 horas. Unión Nacional de Trabajadores del Campo en el Centro Nacional de Comunicación Social, col. Roma Norte, Medellín No. 33. Conferencia de prensa sobre las movilizaciones de la CNTE y la defensa de la soberanía nacional y la educación pública.

Miguel Hidalgo

10:00 horas. Comunidad Politécnica en instalaciones de Canal Once, col. Casco de Santo Tomás, Prolongación Manuel Carpio No. 475. Realizarán el evento “Polifest en Protesta Vol. 2” para exigir atención a su pliego petitorio y demandas estudiantiles.

Otras movilizaciones

Miguel Hidalgo

20:00 horas. Conexiones Climáticas en la Embajada de Alemania, col. Polanco Primera Sección, Av. Horacio No. 1506. Exigen cancelar permisos y financiamiento para una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, por posibles impactos ambientales y sociales.

Cuahtémoc y Miguel Hidalgo

13:00 y 20:00 horas. Pulso Humano en la Estela de Luz, col. Bosque de Chapultepec Primera Sección, Lieja No. 270. Realizarán la jornada “Frente a la indiferencia, elegimos mirar”, con una vigilia en defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas palestinas privadas de la libertad.

Rodadas ciclistas

19:00 horas. Rueda Libre CDMX en San Pablo, Barrio San Pablo, con destino al Centro de Xochimilco.

21:00 horas. Libres y Locos Cycling Club en el Árbol de la Noche Victoriosa, col. Popotla, Calz. México-Tacuba No. 453, con destino al Mirador Ciclopista Ajusco, en San Andrés Totoltepec, Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 4 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ