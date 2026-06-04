Casetas Tomadas por la CNTE Hoy: ¿Dónde Están los Manifestantes?

Por cuarto día consecutivo, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) seguirán con movilizaciones en Ciudad de México (CDMX) y en varios estados de la República mexicana, como parte de su huelga nacional; aquí te decimos dónde hay presencia de manifestantes hoy, 4 de junio de 2026, y bloqueos en casetas tomadas, en autopistas del país.

Mantente informado en N+ sobre las manifestaciones de la CNTE en México, en el marco del paro nacional por la falta de acuerdos con las autoridades del Gobierno federal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO.

¿Por qué la CNTE está en paro nacional?

La CNTE sigue exigiendo a las autoridades del Gobierno de México solución a sus demandas, entre las que destacan los siguientes puntos:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Aumento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Durante la semana, líderes de la CNTE han asistido a las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, en las que han conversado directamente con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, y Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, ambas partes no han logrado acuerdos para que los manifestantes retiren el plantón que instalaron en la zona centro de CDMX y desistan de bloquear las principales vialidades de la capital del país.

Este jueves, la Segob y la SEP reanudarán el diálogo con los líderes de la CNTE, en la sede de la Secretaría de Gobernación, ubicada en la calle Abraham González 48, en la colonia Juárez, donde se prevé posible bloqueo en las inmediaciones del inmueble.

¿Dónde hay casetas tomadas por la CNTE hoy?

CDMX

En Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) infirmó que hoy se prevé que integrantes de la CNTE protesten en accesos carreteros a la capital del país.

Según la agenda de movilizaciones de la SSC de CDMX, desde las 10:00 horas, hubo toma de casetas en los siguientes puntos:

Autopista México-Cuernavaca: Caseta de Tlalpan. Integrantes de la Sección 9 de la CNTE permitieron el paso libre a los autos, en ambas direcciones, hacia Morelos y CDMX.

Autopista México-Puebla: Caseta San Marcos. Manifestantes de la CNTE de Chiapas y Guerrero también dieron el paso libre a los autos, sin que paguen la cuota, en la plaza de cobro en Chalco, Estado de México.

Autopista México-Toluca: Caseta La Venta.

Autopista México-Pachuca: Caseta Ojo de Agua.

Chiapas

Integrantes de la Sección 7 de la CNTE intensificarán sus movilizaciones hoy, en los cuatro accesos principales a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez , en Chiapas.

Gran parte del contingente de la CNTE, que mantiene un plantón en la explanada del Parque Central, se distribuirá en los cuatro accesos principales de Tuxtla Gutiérrez para bloquearlos durante varias horas, como los manifestantes lo acordaron en la asamblea estatal.

Guerrero

Autopista del Sol: Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron la caseta de Palo Blanco, donde los autos pueden pasar sin pagar el peaje, con dirección a Acapulco y a Morelos.

Baja California