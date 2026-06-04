Casetas Tomadas por la CNTE Hoy: ¿Dónde Están los Manifestantes?

Aquí te decimos qué casetas serán tomadas por integrantes de la CNTE hoy, 4 de junio de 2026

Miembros de la CNTE protestan en las afueras de la SEP. · Santo Tomás, Miguel Hidalgo | Silvana FloresFoto: N+

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Manifestantes de la CNTE bloquean hoy casetas, en México. Conoce sus demandas y los puntos críticos de las protestas hoy.

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