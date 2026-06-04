Nueva Mesa de Diálogo Hoy Entre Segob y CNTE: Negociación Sigue sin Acuerdos
La negociación entre el Gobierno Federal y la CNTE sigue sin acuerdos hoy, 4 de junio de 2026
La negociación entre el Gobierno Federal y la CNTE sigue sin acuerdos hoy, 4 de junio de 2026
Este jueves, 4 de junio de 2026, se realizó una nueva mesa de diálogo entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), y representantes sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La reunión inició pasadas las 10:00 de la mañana en las instalaciones de la Segob en la Ciudad de México (CDMX), y concluyó después de las 13:00 horas. La Comisión Única de Negociación de la CNTE anunció que no se logró un acuerdo, y que se analizará la propuesta con sus bases en asamblea, que hoy fue más detallada por parte de las autoridades.
También es cierto que hoy no tuvimos respuesta respecto a la mesa directamente con la presidenta y la CNTE, y es importante informar que lo que continúe de aquí en adelante es responsabilidad también del Estado.
Cabe destacar que ayer tampoco se lograron acuerdos luego de más de dos horas y media de diálogo, en donde los integrantes de la CNTE recibieron una propuesta por escrito de las autoridades.
De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE demandan:
Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.
El regreso al sistema de pensiones sin Afores.
Seguridad para la comunidad escolar.
Mejores condiciones laborales.
Incremento salarial al 100% al sueldo base.
Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.
Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.
Mayor presupuesto para educación.
Salud y seguridad social.
Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.
De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE se concentran hoy en varios puntos de la CDMX.
Lugar 1: Secretaría de Gobernación, en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Lugar 2: Caseta Autopista México -Toluca.
Lugar 3: Caseta Autopista México - Pachuca.
Lugar 4: Caseta Autopista México - Cuernavaca.
Lugar 5: Caseta Autopista México - Puebla.
Con información de N+.
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