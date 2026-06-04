Nueva Mesa de Diálogo Hoy Entre Segob y CNTE: Negociación Sigue sin Acuerdos

La negociación entre el Gobierno Federal y la CNTE sigue sin acuerdos hoy, 4 de junio de 2026

Integrantes de la CNTE en la SegobIntegrantes de la CNTE en la Segob. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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