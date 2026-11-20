La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de cinco años, dos meses y nueve días de prisión contra Carlos 'N', por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión simple de metanfetamina en Ciudad Juárez.

Además de la pena de cárcel, el juez de Control le impuso el pago de 160 Unidades de Medida y Actualización (UMA). La sentencia será compurgada en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3, ubicado en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el comunicado de la FGR, los hechos ocurrieron en junio de 2025, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Kilómetro 29.

Durante el operativo, los agentes detectaron a Carlos 'N', quien viajaba en un vehículo sin placas de circulación, por lo que procedieron a detenerlo.

Al momento de la intervención, las autoridades localizaron un arma de fuego tipo pistola con un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles.

También aseguraron nueve envoltorios de material sintético transparente que contenían clorhidrato de metanfetamina, con un peso total de 3.6 gramos, además del vehículo en el que viajaba.

La FGR informó que, durante el procedimiento penal, el Ministerio Público de la Federación reunió los elementos de prueba para sustentar la acusación.

Posteriormente, durante una audiencia, Carlos 'N' manifestó su voluntad de acogerse a un procedimiento abreviado y aceptó su responsabilidad penal por los delitos que se le atribuían.

Con ello, el juez de Control dictó la sentencia condenatoria que deberá cumplir en el Cereso Estatal número 3 de Ciudad Juárez.

PT