Reporte de Capufe y la Guardia Nacional por Bloqueos y Accidentes en Carreteras de México

Si vas a viajar por carretera este jueves, toma tus precauciones por los cierres a la circulación por manifestaciones o accidentes que a diario ocurren en las autopistas del país.

En N+, te damos un reporte con la información oficial de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN) sobre el estado de las carreteras hoy.

Además, te informamos cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro, carretera que conecta con la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo.

10:29 horas: Una pipa cargada con combustible se accidentó y explotó en la carretera Perote-Banderilla Libramiento de Xalapa, por lo que la vialidad fue cerrada cerca del kilómetro 139+100, en las inmediaciones del la localidad El Fresno, en Veracruz, con dirección a Xalapa. El conductor de la unidad murió, de acuerdo con los primeros reportes.

09:15 horas: Capufe reportó el cierre a la circulación en la Autopista Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 41, con dirección a Guadalajara, Jalisco, por un accidente en el que se vio involucrado un tractocamión.

08:52 horas: Manifestantes bloquearon la carretera Mexicali-Tijuana, en Baja California, a la altura del kilómetro 013+900.

08:33 horas: La Guardia Nacional anunció la volcadura e incendio de una pipa en la carretera Ciudad Valles-San Luis Potosí, en el kilómetro 060+800.

#Tomeprecauciones en #SanLuisPotosí se registra cierre total de circulación cerca del Km 060+800 de la carretera Cd. Valles - San Luis Potosí. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/PHL20clU6s — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 3, 2026

08:00 horas: Bloqueo por presencia de manifestantes en ambos sentidos de la carretera federal y de la Autopista México-Toluca, a la altura de San Jerónimo Acazulco, en el kilómetro 35+200, en Ocoyoacac, en el Estado de México. Por la protesta, una de las entradas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue cerrada.

07.42 horas: Capufe informó que ocurrió un accidente en la Autopista México-Querétaro, por lo que la carretera fue cerrada en su totalidad en el kilómetro 57, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).