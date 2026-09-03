Movilidad

Reporte de Capufe y la Guardia Nacional por Bloqueos y Accidentes en Carreteras de México

Entérate dónde no hay paso este jueves en autopistas del país

Bloqueo en carretera de Tenango del Valle, Estado de MéxicoBloqueo en carretera de Tenango del Valle, Estado de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención viajeros! Hay cierres en algunas carreteras por accidentes. Infórmate antes de salir y evita contratiempos en tu trayecto.

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