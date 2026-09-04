Mujer es Rescatada de Incendio Registrado en Condominio de Tuxpan, Veracruz

Una mujer pudo ser rescatada con vida por elementos de bomberos luego de haber quedado atrapada dentro del condominio que habitaba mientras se registraba un incendio en el interior del inmueble.

Los hechos anteriormente se registraron en un condominio ubicado en la calle Palancar del Infonavit Cabo Rojo, perteneciente al puerto de Tuxpan, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros informes, presuntamente un sobrecalentamiento en la instalación eléctrica de la vivienda propició que esta se incendiara; la mujer quedó atrapada y no pudo salir, lo que obligó a cuerpos de rescate a derribar la puerta para poder extraerla.

Posteriormente, a bordo de una ambulancia, la mujer rescatada fue trasladada a una clínica para que se le brindara atención médica. La mujer resultó con laceraciones en rostro y brazos, pero su estado de salud es reportado como estable.

El suceso provocó la movilización por parte de cuerpos de emergencia, así como de elementos de corporaciones de seguridad, quienes resguardaron la zona mientras se realizaban las maniobras para el enfriamiento de la vivienda.