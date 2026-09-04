Accidentes

Mujer es Rescatada de Incendio Registrado en Condominio de Tuxpan, Veracruz

Una persona fue sacada de su domicilio por parte de los cuerpos de emergencias debido a un siniestro ocurrido al interior del inmueble, posteriormente, fue trasladada a un centro hospitalario.

Mujer es Rescatada de Incendio Registrado en Condominio del Puerto de TuxpanLa mujer fue trasladada a una clínica para recibir atención médica. Foto: N+

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Una mujer fue rescatada de un incendio en Tuxpan tras quedar atrapada en su condominio. Su estado de salud es estable.

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