Seguridad

Estudiante de Veterinaria de la UAT Narra Presunta Novatada que lo Llevó a Terapia Intensiva

Tadeo relata para N+ cómo ocurrieron los hechos el pasado miércoles, cuando él y sus compañeros fueron convocados a participar en una actividad que les presentaron como una novatada.

Estudiante de Veterinaria de la UAT Narra Presunta Novatada que lo Llevó a Terapia IntensivaEstudiante de Veterinaria de la UAT Narra Presunta Novatada que lo Llevó a Terapia Intensiva. Foto:N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tadeo, estudiante de la UAT, denuncia una novatada que terminó en el hospital.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Novatada en UAT: Estudiante Relata su Experiencia Traumática