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Líder de los Tucanes de Tijuana Ingresa a Salón de la Fama de Compositores Latinos

El sinaloense Mario Quintero afirmó que el tema de "La Chona" ha llevado al grupo a muchos países y quisieran tener más canciones así, pero dijo que se trata de una pieza única

Tucanes de TijuanaEl compositor, originario del estado de Sinaloa, resaltó que la música de México está trascendiendo fronteras. Foto: EFE.

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