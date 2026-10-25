Sociedad

La Movilidad Social en México, Marcada por el Lugar de Nacimiento

En México, ascender en la escala económica no depende únicamente del esfuerzo individual. Las condiciones familiares, el lugar de nacimiento y el acceso a la educación influyen, más de lo que se cree

El lugar donde naces define tu futuroEn México, tener una carrera universitaria no siempre asegura un mejor futuro. Foto: N+
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