Educación

Horario Invernal en Querétaro: Así Quedarán las Entradas y Salidas de Primaria

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, informó que el ajuste contempla 856 planteles del turno matutino y 228 del vespertino

Más de Mil Primarias de Querétaro Ajustarán sus Horarios por el FríoMás de Mil Primarias de Querétaro Ajustarán sus Horarios por el Frío. Foto: N+

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La modificación busca reducir la exposición de niñas y niños a las bajas temperaturas durante sus traslados y actividades escolares.

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