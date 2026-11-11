Horario Invernal en Querétaro: Así Quedarán las Entradas y Salidas de Primaria

A partir del 17 de noviembre, un total de mil 84 escuelas primarias públicas de Querétaro modificarán sus horarios de entrada y salida como parte de la implementación del horario invernal, una medida que busca proteger a los estudiantes ante las bajas temperaturas.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), informó que el ajuste contempla 856 primarias del turno matutino y 228 del vespertino, además de planteles de educación indígena.

Con este cambio, los alumnos del turno matutino ingresarán a las 8:30 de la mañana y concluirán sus clases a las 12:30 del día. Mientras que en el turno vespertino, la entrada será a las 2:00 de la tarde y la salida a las 6:00.

La modificación responde a las condiciones climáticas de la temporada, debido al descenso de temperaturas durante las primeras horas del día y a que la luz natural disminuye más temprano por las tardes.

Como parte de las medidas de protección, la USEBEQ permitirá que niñas y niños utilicen prendas adicionales al uniforme escolar, como chamarras, suéteres y otras piezas abrigadoras, para evitar que estén expuestos al frío durante sus actividades.

Con estas disposiciones, las autoridades educativas buscan cuidar la salud y el bienestar de los estudiantes durante la temporada invernal.