Clima en Monterrey: Prevén Lloviznas y Anuncian Llegada de Nuevo Frente Frío

Monterrey amanecerá este día con cielo nublado y temperaturas de entre 16 y 17 grados centígrados, además de una probabilidad de llovizna durante las primeras horas de la mañana, mientras que para el resto de la jornada las posibilidades de precipitaciones serán mínimas.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las temperaturas podrían alcanzar entre los 22 y 23 grados durante la tarde, con la persistencia de los nublados en la zona metropolitana. Asimismo, se reporta buena calidad del aire en todos los puntos de monitoreo ambiental.

Estas condiciones están relacionadas con un centro de baja presión ubicado frente a la costa del sur de Texas, el cual continúa enviando una importante cantidad de humedad proveniente del Golfo de México hacia los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Como parte de este fenómeno, durante la mañana se registra una tormenta en Matamoros, cuya circulación fortalece el flujo de humedad hacia Monterrey. Por este motivo, se espera que los cielos nublados prevalezcan durante este día y mañana.

Por otra parte, un nuevo sistema frontal se aproxima a la frontera y se espera que llegue mañana al norte de Coahuila, para posteriormente desplazarse hacia el Golfo de México.

Aunque este frente contará con una masa de aire frío leve, será suficiente para provocar un descenso en las temperaturas mínimas en Monterrey, donde se esperan valores de entre 14 y 15 grados centígrados durante el viernes y sábado.

Además, el ingreso de este sistema frontal ayudará a desplazar una importante cantidad de nubosidad, por lo que a partir del viernes se prevé que el cielo permanezca de medio nublado.

Sin embargo, las condiciones podrían cambiar nuevamente durante el inicio de la próxima semana, ya que para el lunes se pronostica el regreso de las lluvias en la región.

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Este nuevo episodio de precipitaciones estaría acompañado de un descenso en las temperaturas mínimas y máximas, que se ubicarían por debajo de los 20 grados centígrados durante el lunes y martes.

El cambio en las condiciones meteorológicas sería provocado por otro sistema frontal, cuya llegada está prevista para las primeras horas del lunes.

Mientras tanto, en el resto del territorio nacional se mantienen condiciones meteorológicas estables, aunque se contempla la presencia de algunas lluvias aisladas en distintos puntos de la República Mexicana.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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