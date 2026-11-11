Pronóstico del tiempo

Clima en Monterrey: Prevén Lloviznas y Anuncian Llegada de Nuevo Frente Frío

Un nuevo frente frío provocará un descenso en las temperaturas durante el fin de semana y traerá nuevamente lluvias para el próximo lunes.

Clima en Monterrey Nuevo León HoyTemperaturas en Nuevo León.Foto: Fabián Gonzales

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Monterrey tendrá cielo nublado y posibilidad de lloviznas durante la mañana, con temperaturas de hasta 23 grados por la tarde.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+