Matan a Balazos a un Hombre Dentro de un Restaurante en Veracruz

Un ataque armado dentro de un restaurante en Tuxpan deja como saldo una persona muerta, lo que derivó un fuerte despliegue policíaco, pero los presuntos agresores lograron darse a la fuga tras cometer la agresión.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera a la barra norte, de la colonia La Calzada. El establecimiento que se ubica en un hotel, fue asegurado por las autoridades mientras se realizaban las diligencias ministeriales correspondientes.

De acuerdo con fuentes policíacas, el hombre se encontraba en compañía de otras personas cuando habría sido sorprendido por un sujeto que le disparó a quemarropa, provocándole la muerte al instante. Posteriormente habría huido en una motocicleta manejada por otro individuo.

Policías Ministeriales y Peritos Criminalistas realizaron las primeras indagatorias y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Por estos hechos ocurridos la noche del sábado ya se integra una carpeta de investigación.