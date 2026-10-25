Seguridad

Matan a Balazos a un Hombre Dentro de un Restaurante en Veracruz

La agresión ocurrió al interior de un establecimiento comercial durante la noche del sábado. El responsable habría escapado con ayuda de otro individuo que conducía una motocicleta

Un hombre es asesinado a tiros en un restaurante de Tuxpan. Los agresores huyeron en motocicletaUn hombre es asesinado a tiros en un restaurante de Tuxpan. Los agresores huyeron en motocicleta. Foto: N+

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En Tuxpan, un hombre muere tras ser baleado dentro de las instalaciones de un restaurante. Los responsables huyeron del lugar en una motocicleta

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