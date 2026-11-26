Cinco integrantes del Grupo Extensión Masiva fueron vinculados a proceso en Aguascalientes por su probable participación en el delito de apología del delito, luego de una presentación realizada en el Foro Cielo Claro, en el municipio de Jesús María, durante la Feria de los Chicahuales.

La presentación se realizó el pasado 2 de agosto. Durante el evento, el grupo expresó: “Gracias por acompañarnos en la Feria de los Chicahuales”, después de eso hizo referencia a un líder criminal.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el juez determinó que existían datos de prueba suficientes para dictar auto de vinculación a proceso contra Gilberto ‘N’, Darío ‘N’, José Arturo ‘N’, Juan ‘N’ y José Humberto ‘N’, por su probable participación en el delito de apología del delito.

Como parte de la resolución judicial, se establecieron medidas cautelares que incluyen la presentación periódica de los imputados mediante firma bimensual, así como la prohibición de acercarse al testigo que declaró en su contra. Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.