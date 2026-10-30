Hombre que Vendía Leña Fue Asesinado a Balazos Mientras Trabajaba en Culiacán

Un hombre vendedor de leña fue ejecutado a balazos cuando se encontraba trabajando en calles del fraccionamiento San Fermín en el sector norte de Culiacán.

El fallecido fue identificado por sus familiares con el nombre de Felipe 'N', de 56 años, quien tenía su domicilio en la colonia La Pithayita.

El ataque armado ocurrió alrededor de las 8:00 horas de la mañana de este viernes 30 de octubre, en el cruce de las calles Begonia y Azucena, cuando Felipe se encontraba a un costado de una góndola cargado de leña.

La escena del crimen fue asegurada por las autoridades quienes se encargaron de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo.