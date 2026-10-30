Seguridad

Hombre que Vendía Leña Fue Asesinado a Balazos Mientras Trabajaba en Culiacán

El masculino privado de la vida se encontraba laborando en calles del fraccionamiento San Fermín en el sector norte de la capital de Sinaloa

Hombre que Vendía Leña Fue Asesinado a Balazos Mientras Trabajaba en CuliacánHombre que Vendía Leña Fue Asesinado a Balazos Mientras Trabajaba en Culiacán. Foto: N+

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