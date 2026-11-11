Seguridad

¿Qué se Sabe del Feminicidio de la Modelo Danna Itzel Díaz en Veracruz?

Esta es la información que se tiene hasta el momento sobre la muerte de la joven. A pesar de que el presunto responsable fue capturado, amigos y familiares exigen que este crimen no quede impune

¿Que se Sabe del Feminicidio de la Modelo Danna Díaz en Veracruz?Danna fue recordada por sus compañeros como una mujer creativa, talentosa, llena de virtudes. Foto: N+

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Danna Díaz, joven modelo, fue víctima de feminicidio en Xalapa. Su expareja, Kevin Alberto, está bajo prisión preventiva. Amigos claman justicia.

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