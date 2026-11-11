¿Qué se Sabe del Feminicidio de la Modelo Danna Itzel Díaz en Veracruz?

Danna Itzel, una joven de 23 años originaria del municipio de Cuichapa, llegó a la ciudad de Xalapa para continuar con su sueño de ser modelo; sin embargo, fue hallada sin vida en una cuartería de la calle Virginia Aguilar, de la colonia Rafael Lucio en la capital del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos habrían reportado una discusión y posteriormente solicitaron la presencia de los elementos de la Policía, quienes confirmaron la localización sin vida de la joven.

Según lo informado, el cuerpo de la joven presentaba aparentes signos de violencia, por lo que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, Kevin Alberto “N”, de 28 años, fue ingresado al penal de Pacho Viejo luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión y un juez dictara prisión preventiva en su contra por su probable responsabilidad en el feminicidio de su expareja, Danna Itzel.

La información obtenida señala que el detenido es originario de Coatzacoalcos y se desempeñaba como mesero en la ciudad de Xalapa. Presuntamente, después de la agresión habría intentado abandonar Xalapa para regresar a su ciudad de origen y buscó el apoyo de sus padres para escapar.

Sus familiares se negaron a ayudarlo y optaron por colaborar con las autoridades. Según los datos incorporados a la carpeta de investigación, Kevin Alberto 'N' presuntamente atacó a su expareja con un arma blanca durante un episodio de celos, agresión que terminó con la vida de la joven.

La autoridad determinó imponerle prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras continúa el procedimiento judicial.

Por su parte, amigos de Danna se reunieron la noche del pasado lunes nueve de noviembre en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada en la ciudad de Xalapa, con la exigencia de justicia ante el feminicidio de la joven modelo.

Con rosas blancas, veladoras y pancartas se recordó a la joven, a quien describieron como una persona creativa, talentosa y llena de virtudes, con gran destreza en el área del maquillaje.

Carlos González, amigo de Danna, indica que los compañeros sabían el contexto de violencia que la joven vivía, por lo que se separó de su expareja e intentó buscar ayuda; sin embargo, el agresor logró quitarle la vida.

Tenía una hija pequeña y ella estaba aquí para estudiar. El sujeto no era su pareja en el momento del ataque y ya estaba ella procediendo para buscar ayuda; lamentablemente, este hombre fue mucho más rápido."