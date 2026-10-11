Narcotráfico

Detienen en Valle de Bravo a 'El Cara de Cochi', Presunto Jefe de Célula del Cártel de Caborca

Tres colombianos, entre ellos un presunto operador logístico, fueron detenidos en Toluca

Detienen en Valle de Bravo a 'El Cara de Cochi', Presunto Jefe de Célula del Cártel de CaborcaCinco de los ocho detenidos en operativos del Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal en Valle de Bravo y Toluca. Foto: FGJEM

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