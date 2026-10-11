Detienen en Valle de Bravo a 'El Cara de Cochi', Presunto Jefe de Célula del Cártel de Caborca

Jesús Darío "N", alias "El Cara de Cochi", presunto jefe de la célula "La Barredora 24/7", vinculada al Cártel de Caborca, fue detenido el sábado en Valle de Bravo, Estado de México, informó la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM). Cuenta con una orden de extradición hacia Estados Unidos —el trámite para entregarlo a ese país—.

Su captura ocurrió en uno de dos operativos simultáneos realizados la mañana del sábado en Valle de Bravo y Toluca, con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En total fueron detenidas ocho personas.

La Fiscalía indicó que la célula "La Barredora 24/7" opera con zona en el estado de Sonora. También informó que Jesús Darío "N" era presunto jefe de seguridad de Carlos Páez Pereda, alias "Carlitos Rugrats", quien se mantiene oculto en Durango. Autoridades estadounidenses identifican a Páez Pereda como presunto integrante de alto nivel y líder de una facción violenta conocida como "Los Rugrats", vinculada al Cártel de Sinaloa, precisó la dependencia.

En el segundo operativo, realizado en Toluca, fueron detenidas tres personas de nacionalidad colombiana, entre ellas Christian "N", presunto operador logístico de Páez Pereda.

Durante las intervenciones se aseguraron armas largas, cartuchos y dosis de metanfetamina, reportó la Fiscalía.

El 18 de mayo de 2020 fue localizada una hielera en el ejido 15 de Septiembre, municipio de Caborca. En su interior había restos humanos de dos personas y una manta con un mensaje dirigido a los habitantes de la región. El mensaje hacía referencia a "La Barredora 24/7" y al Cártel de Caborca, y mencionaba como líderes a una persona identificada como "El R", señalada como Rodrigo Páez, y a "El Cara de Cochi".

Los detenidos y los objetos asegurados serán puestos a disposición de la FGJEM, con sede en Toluca, para que el Ministerio Público realice las diligencias correspondientes y determine su situación jurídica.

Con información de N+.

CT