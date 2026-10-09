Seguridad

Profeco Advierte de Página Falsa que Usa su Nombre Para Cometer Fraudes en Jalisco

La dependencia alertó sobre un domicilio falso, así como datos y teléfonos apócrifos utilizados para cobrar y engañar a los jaliscienses

Denuncian falsa página de PROFECOSe presume que los estafadores pedían dinero a sus víctimas. Foto: N+

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Falsa página de Profeco en Guadalajara está defraudando a jaliscienses con depósitos a cuentas particulares

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