Profeco Advierte de Página Falsa que Usa su Nombre Para Cometer Fraudes en Jalisco

La Procuraduría Federal del Consumidor alertó sobre un registro falso en Google Maps que utiliza datos y teléfonos apócrifos para cobrar y defraudar a los jaliscienses. La ubicación falsa, denominada ‘PROFECO OFC GDL’, registra una dirección incorrecta en la calle Liceo, en Guadalajara, y un teléfono que no corresponde a la dependencia.

Las víctimas que han acudido a la sede real coinciden en que los estafadores mencionan el nombre de un supuesto trabajador de Profeco para generar confianza. Posteriormente, les solicitan depósitos a cuentas particulares a cambio de gestionar descuentos o convenios con empresas de servicios.

Hasta el momento, se reportan 15 personas afectadas, con montos que van de los 5 mil a los 20 mil pesos.

Marco Antonio Romero, titular de Profeco Guadalajara, declaró: “Ya los canalizamos a la fiscalía y les pedimos que lo hagan porque son diferentes números telefónicos. Aparentemente, el domicilio es el mismo y la persona que se ostenta empleado de Profeco menciona el mismo nombre, obviamente no va a ser quien está detrás de todo eso”.

La dependencia recordó que ningún trámite tiene costo y que su única sede oficial se encuentra en avenida 16 de Septiembre número 564, en el Centro de Guadalajara. El teléfono de atención es 3336161246.

Por otra parte, la delegación reportó que, al corte de septiembre, suman 2 mil 602 quejas de consumidores en el estado. Durante este periodo, las tiendas departamentales desplazaron al sector turístico al segundo lugar en reclamaciones.

Las principales causas de incumplimiento en tiendas departamentales corresponden a la negativa de devolución de anticipos, incumplimientos en fechas de entrega y garantías. Mientras que el sector turístico acumula 291 quejas formales en el año.