Internacional

Kenia Confirma Caso de Ébola por Primera Vez; Paciente Se Contagió en el Congo

El hombre dio positivo al virus después de presentar síntomas asociados con la fiebre hemorrágica y murió el lunes

KeniaA pesar de recibir "tratamiento de apoyo", el paciente falleció la pasada noche del lunes. Foto: AP.

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