Veracruzano se Encuentra Internado en IMSS de Sonora; Pide Ayuda para Ser Operado

Luego de permanecer casi un mes hospitalizado en en IMSS de Hermosillo, Sonora, Alejandro pide ayuda desde su cama para ser operado de sus cervicales.

Veracruzano se Encuentra Internado en IMSS de Sonora, Pide Ayuda para Ser OperadoFoto: Archivo | N+

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Desde una cama en Hermosillo, Alejandro Hernández Ortiz, originario de Veracruz, solicita apoyo para su cirugía cervical. Su madre pide su traslado debido a la falta de atención.

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