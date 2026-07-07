Veracruzano se Encuentra Internado en IMSS de Sonora; Pide Ayuda para Ser Operado

Alejandro Hernández Ortiz es un hombre originario de la ciudad de Veracruz, quien desde la cama de un Hospital General de Zona Número Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Hermosillo, Sonora, pide ayuda para ser intervenido de manera quirúrgica.

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Argumenta que está hospitalizado desde el pasado viernes 12 de junio de este año y que, tras varias excusas, permanece a la espera de su operación de las cervicales. Indica que lo mantienen en cama y que se siente adolorido, por lo que se le administra medicamento para dormir y aguantar el dolor.

Hasta el día de hoy no me han podido operar; me han buscado varias excusas: que no servía el clima donde se hacen las operaciones. Me siento muy adolorido y me tienen a través de puro medicamento para dormir.

Alejandro es un trabajador veracruzano y dice que prácticamente está solo en Hermosillo, Sonora, ya que su familia permanece en el puerto de Veracruz, quienes también solicitan ayuda para que pueda ser atendido, o que, de ser posible, sea trasladado a la entidad veracruzana.

Piden que se traslade a Alejandro desde Hermosillo, Sonora, hasta la ciudad de Veracruz

Hortencia Ortiz, madre de Alejandro, menciona que tanto su hijo como ella se encuentran desesperados y que ya van dos veces que le hacen lo mismo, es decir, que no lo operan. Indica que su hijo solamente tiene una amistad que lo visita en el hospital de manera esporádica.

Él está desesperado, la verdad, y yo igual. Él me habla y me da mucha tristeza y dice que ya van dos veces que le hacen lo mismo. Yo pediría que lo trasladen de Hermosillo a Veracruz. Él está solo, tiene una amistad, pero trabaja; nada más lo va a ver esporádicamente.

Por cuestiones de trabajo, Alejandro tuvo que irse del estado de Veracruz con destino a Hermosillo, Sonora, estado desde donde pide ayuda para ser intervenido o trasladado a la entidad veracruzana.