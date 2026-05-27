Choca Camión Repartidor de Refresco contra el Tren en Movimiento en Puebla

La tarde de este miércoles 27 de mayo se registró un fuerte accidente que provocó el cierre de la Avenida Real de Manzanilla y Camino Antiguo a La Resurrección; un camión repartidor de refresco chocó contra el tren.

Testigos y automovilistas reportan que debido al percance, se generó tráfico intenso a consecuencia del percance a la altura de las vías, de la Colonia Bosques de Manzanilla.

Cierre total de la Avenida Real de Manzanilla por accidente de tren

De acuerdo con los primeros reportes el camión de refrescos de la empresa Pepsi no se detuvo ante el paso de la locomotora, y chocó en el costado de los vagones.

Se recomienda tomar vías alternas mientras las autoridades atienden el accidente. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas.

Debido al fuerte impacto, el camión de carga con productos de la refresquera, presentó severos daños en el frente y hubo derrable de fluidos automotrices en el lugar.

Con información de N+

JAPR