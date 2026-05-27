Choca Camión Repartidor de Refresco contra el Tren en Movimiento en Puebla

Reportan tráfico lento debido al choque de la unidad de carga contra la locomotora en la Colonia Bosques de Manzanilla.

Fue cerrada la circulación para permitir las labores de los cuerpos de emergencia.Foto: Noti Cholulita

Destacado

Accidente en Puebla: un camión de refrescos no se detuvo y chocó con un tren, generando caos vial. Descubre más sobre este incidente en Bosques de Manzanilla.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+