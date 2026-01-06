México Sufre Embate de Frente Frío 27: Alertan por Heladas, Caída de Nieve y Neblina

¡Toma precauciones! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre los efectos del nuevo frente frío 27, que incluyen bajas temperaturas, heladas y posible caída de nieve o aguanieve en varias regiones de México.

A través de un aviso, detalló que el sistema frontal interaccionará con otros fenómenos meteorológicos, como una vaguada y corrientes en chorro, lo cual afectará al territorio nacional la tarde de hoy y también mañana, 7 de enero de 2026.



Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), cuyos efectos son bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), cuyos efectos son bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento. Una vaguada es una línea o eje alargado de presión mínimo, que no llega a definirse como ciclón pero que genera condiciones propicias para tormentas y precipitaciones.

es una línea o eje alargado de presión mínimo, que no llega a definirse como ciclón pero que genera condiciones propicias para tormentas y precipitaciones. Una corriente en chorro es una banda de viento fuerte que generalmente sopla de oeste a este por todo el planeta; afecta el clima, los viajes aéreos y muchos otros fenómenos atmosféricos.

Afectaciones por interacción de fenómenos meteorológicos

El SMN advirtió que mañana miércoles, el frente frío número 27 se desplazará sobre el noroeste y norte del país.

Ahí, tendrá interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo cual ocasionará los siguientes efectos en esas regiones:

Descenso de temperatura.

Vientos fuertes a muy fuertes.

Probabilidad de lluvias y chubascos.

Lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de esas entidades.

¿Dónde habrá heladas?

Pero además, el Meteorológico Nacional informó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable, con predominio de cielo despejado y baja probabilidad de lluvias sobre la mayor parte del país.

Aunque se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Recomendaciones

Para hacer frente a las lluvias y bajas temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió las siguientes recomendaciones:

Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.

Prepara la mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad.

Mantén libres coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para facilitar el flujo del agua.

Poda árboles que representen riesgo para viviendas.

Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.

Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento.

Resguarda a mascotas en lugares cálidos.

Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.

