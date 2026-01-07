"No es Solo un Narcotraficante, Es un Monstruo”: Pamela Bondi Sobre Detención de Maduro

La fiscal general de Estados Unidos de América (EUA), Pamela Bondi, calificó al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como un “monstruo”, luego de su detención el pasado 3 de enero de 2026.

Durante una entrevista a Fox News, Bondi acusó a Maduro de inundar Estados Unidos con drogas y violencia, pero aseguró que él y su esposa, Cilia Flores, rendirán cuentas ante una corte de Nueva York.

No es solo un narcotraficante, es un monstruo, un narcoterrorista. Atacaban a la gente, asesinaban, secuestraban, agredían, atacaban a cualquiera que se interpusiera en su camino.

Pamela Bondi defiende acciones militares de Trump en Venezuela

La fiscal Pamela Bondi aseguró que Maduro suministraba a los narcotraficantes ametralladoras, granadas, "todo para impulsar su conspiración de cocaína".

La funcionaria defendió las acciones militares del gobierno de Trump en Venezuela, y aseguró que era necesario detener a Maduro para mantener la seguridad nacional, retomando el mensaje del republicano respecto a que el detenido vació las cárceles y manicomnios venezolanos, para enviar a esa gente a Estados Unidos.

No olviden que Maduro vació sus cárceles, vació los manicomios y dejó que esa gente entrara a nuestro país durante la última administración y el presidente Trump lo detuvo.

