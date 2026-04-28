Pronóstico del Tiempo MARTES 28 de Abril de 2026: Onda de Calor Prevalecerá sobre México
En Durango y Sinaloa, el termómetro estará por encima de los 45 °C, mientras que en 17 entidades estarán en un promedio de 40 a 45 °C
Para este martes 28 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana.
Se mantendrá la onda de calor en 25 entidades del territorio nacional, finalizando a partir de este día en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En el noreste mexicano, habrá lluvias con chubascos, así como rachas fuertes de viento en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de probabilidad de formación de torbellinos en el norte de Coahuila.
Para el centro, sur y sureste mexicano, existe la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
Lluvias en el país
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Estado de México.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Temperaturas máximas
- Mayores a 45 °C: Durango (noroeste) y Sinaloa (centro).
- De 40 a 45 °C: Chihuahua (suroeste), Nayarit (norte), Jalisco (norte, centro y sur), Michoacán (centro, sur y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Oaxaca (norte, sur y este), Chiapas (centro y oeste), Coahuila (centro, norte y suroeste), Tamaulipas (centro, oeste y noroeste), San Luis Potosí (norte, centro, sur y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte y centro), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nuevo León (norte y este), Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México (suroeste), Tabasco y Quintana Roo (oeste).
- De 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala.
Temperaturas mínimas
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas del Estado de México y Puebla.
Clima en el Valle de México
Se esperan condiciones de cielo despejado a medio nublado en el transcurso de este día. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región.
Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y con chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en el Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 31 a 33 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 26 a 28 °C.
Con información de Conagua
